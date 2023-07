Ocse:in Italia più forte calo salari tra grandi economie (2)

(ANSA) - PARIGI, 11 LUG - Più in generale, sottolinea l'Ocse nel rapporto sulle Prospettive dell'Occupazione 2023, "l'aggressione russa contro l'Ucraina ha contribuito a un'impennata dell'inflazione, che non è stata accompagnata da una corrispondente crescita dei salari nominali. Di conseguenza, i salari reali sono diminuiti praticamente in tutti i Paesi Ocse. In media, nel 1° trimestre 2023 i salari reali erano diminuiti del 3,8% rispetto all'anno precedente nei 34 Paesi Ocse in cui i dati sono disponibili". "La perdita di potere d'acquisto - avverte l'Ocse - ha un impatto più forte sulle famiglie a basso reddito, che hanno una minore capacità di far fronte all'aumento dei prezzi attraverso il risparmio o l'indebitamento". (ANSA).