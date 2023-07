Ocse,in Italia notevole calo salari sui contratti collettivi

(ANSA) - PARIGI, 11 LUG - "In Italia, i salari fissati dai contratti collettivi sono diminuiti in termini reali di oltre il 6% nel 2022": è quanto si legge nelle Prospettive dell'Occupazione Ocse 2023. Secondo l'organismo internazionale con sede a Parigi, "si tratta di un calo particolarmente significativo se si considera che, a differenza di altri Paesi, la contrattazione collettiva copre, in teoria, tutti i lavoratori dipendenti". (ANSA).