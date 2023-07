Ocse, Italia investa su formazione, manca salario minimo

(ANSA) - PARIGI, 11 LUG - Anche se il tasso di disoccupazione resta superiore alla media Ocse, il mercato del lavoro dell'Italia va "relativamente bene", nonostante il rallentamento della crescita e la diminuzione dei salari reali: è quanto afferma il direttore per l'impiego, il lavoro e gli affari sociali dell'Ocse, Stefano Scarpetta, intervistato dall'ANSA nel giorno della presentazione a Parigi delle Prospettive dell'Occupazione Ocse.

In ltalia, a maggio 2023, il tasso di disoccupazione "è sceso al 7,6%, due punti percentuali in meno rispetto a prima del Covid-19, ma ancora significativamente sopra la media Ocse del 4,8%. Secondo l'Outlook dell'Ocse, l'Italia è inoltre il Paese che ha registrato il calo dei salari reali più forte tra le principali economie. A fine 2022 i salari reali erano calati del 7% rispetto al periodo pre-Covid. La discesa è continuata nel primo trimestre del 2023, con una diminuzione su base annua del 7,5%. Secondo l'Ocse, i "significativi ritardi nel rinnovo dei contratti collettivi (oltre il 50% dei lavoratori è coperto da un contratto scaduto da oltre due anni) rischiano di prolungare la perdita di potere d'acquisto per molti lavoratori". Secondo Scarpetta, in Italia pesa anche l'"assenza di un salario minimo", presente in 30 Paesi Ocse su 38. Citando, tra l'altro, gli effetti della guerra in Ucraina, l'economista italiano sottolinea "l'importanza di avere in momenti come questo" un salario minimo, accompagnato ovviamente da una commissione tripartita per valutarne il livello. Cita quindi l'esempio della Germania, che come l'Italia ha un "forte" livello di contrattazione collettiva, il che non ha impedito all'ex cancelliera, Angela Merkel di introdurre una forma di salario minimo (partito nel 2015 da 8,50 euro l'ora) anche in risposta alla diffusione dei cosiddetti mini-job. Dinanzi alle sfide poste dall'Intelligenza Artificiale (IA), il responsabile Ocse sottolinea infine la necessità di "investire in competenze".

"L'Italia - ha detto l'esperto a Parigi - spende poco per la formazione professionale. Spero che con il Pnrr si trovino le risorse per fare un salto di qualità e di quantità". (ANSA).