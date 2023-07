Ocse, disoccupazione al 4,8%, Italia sopra la media

(ANSA) - PARIGI, 11 LUG - "A maggio 2023, il tasso di disoccupazione Ocse era sceso al 4,8%, un livello che non si vedeva da decenni": è quanto scrive l'Ocse nelle Prospettive delll'Occupazione 2023 presentate oggi. "La ripresa del mercato del lavoro dopo il Covid-19 - precisa l'organismo internazionale con sede a Parigi - è stata forte, ma ha perso slancio tra 2022 e inizio 2023 in un generale contesto di rallentamento economico.

Tuttavia, l'occupazione e la disoccupazione hanno tenuto il passo mentre i posti vacanti restano elevati nella maggior parte dei Paesi Ocse, nonostante alcuni segnali di frenata". Quanto all'Italia, sempre a maggio 2023, il tasso di disoccupazione "è sceso al 7,6%, due punti percentuali in meno rispetto a prima del Covid-19, ma ancora significativamente sopra la media Ocse del 4,8%", sottolinea l'Ocse.

In Italia, precisa l'organismo internazionale, "anche l'occupazione totale è aumentata nell'ultimo anno, con un incremento dell'1,7% a maggio 2023 rispetto a maggio 2022".

