Ocse: da IA ancora nessun impatto su lavoro

(ANSA) - PARIGI, 11 LUG - "Finora non ci sono elementi che lascino pensare a una riduzione della domanda di lavoro dovuta all'Intelligenza Artificiale (IA)": è quanto si legge nelle Prospettive dell'Occupazione Ocse 2023 presentate oggi a Parigi.

"Le professioni altamente qualificate - prosegue l'Ocse - sono potenzialmente quelle più esposte ai recenti progressi dell'IA, ma al momento registrano un aumento dell'occupazione più forte rispetto ai lavori meno qualificati. Tuttavia, l'adozione dell'IA è ancora relativamente limitata e la tecnologia in continua evoluzione, a partire dai recenti progressi della cosidetta IA generativa. Eventuali effetti negativi sull'occupazione potrebbero quindi richiedere ancora tempo per concretizzarsi". Per l'Ocse, almeno per il momento "l'IA sembra integrare, e non sostituire, le competenze delle professioni ad alta specializzazione, teoricamente più esposte ai nuovi sviluppi. Se si considerano tutte le tecnologie di automazione, compresa l'IA, le professioni a più alto rischio di automazione restano, infatti, quelle meno qualificate. Il 30,1% dei lavoratori in Italia è occupato in professioni a più alto rischio di automazione, rispetto a una media Ocse del 27%".

