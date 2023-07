Ocse a Italia,politiche lavoro sono pilastro del Pnrr

(ANSA) - PARIGI, 11 LUG - "Le politiche attive del mercato del lavoro sono un pilastro fondamentale del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Se l'obiettivo iniziale di numero di persone in cerca di lavoro da prendere in carico è stato raggiunto, è ora essenziale garantire un sostegno effettivo ed adeguato in tutte le regioni e rafforzare la verifica dei percorsi formativi realizzati": è quanto si legge nella nota consacrata all'Italia delle Prospettive dell'Occupazione Ocse 2023, presentate oggi a Parigi. (ANSA).