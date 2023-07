Marenghi (Confindustria), a Taranto aziende grande spessore

(ANSA) - TARANTO, 11 LUG - "Taranto è un territorio strategico che ha visto crescere aziende di grande spessore, come quella visitata oggi capace di trainare ulteriori realtà e attivare importanti sinergie". Lo ha detto Alberto Marenghi, vicepresidente per l'Organizzazione, lo Sviluppo e il Marketing di Confindustria nazionale, che ha visitato questa mattina la sede di Taranto di Teleperformance Italia, la società che si occupa di customer service, servizi a supporto del business, servizi digitali e business process organisation impiegando circa 2.000 persone nel capoluogo jonico. Ad accoglierlo, l'amministratore delegato di Teleperformance Italia, Diego Pisa.

Presente anche il presidente di Confindustria Taranto Salvatore Toma.

"Per Teleperformance Italia - ha commentato l'ad Diego Pisa - fare impresa significa prima di tutto valorizzare le proprie persone ed è ciò che abbiamo mostrato con orgoglio al vicepresidente Marenghi. A lui abbiamo raccontato i progetti condotti dal nostro dipartimento di digital transformation e le competenze che abbiamo sviluppato e che vorremmo fossero di stimolo anche per le altre aziende del territorio. E poi abbiamo mostrato tutti i progetti che riguardano le persone che lavorano per Teleperformance e il loro attaccamento a Taranto. È questo il più grande patrimonio che vogliamo continuare a valorizzare".

Marenghi ha poi incontrato il sindaco di Taranto Rinaldo Melucci a Palazzo di Città. (ANSA).