Legacoop Fvg, il 24% lavoratori e lavoratrici ha subito molestie

(ANSA) - TRIESTE, 11 LUG - Il 16 per cento di lavoratori e lavoratrici intervistate ha dichiarato di aver subito violenza o molestie sul posto di lavoro. Ma basta riportare esempi di molestie o violenza - chiedere a una lavoratrice di preparare un caffè al capo perché "le donne lo fanno meglio", dover ascoltare barzellette a sfondo sessuale o essere chiamato "reginetta" perché gli hobby di quel lavoratore non sono considerati maschili - e la percentuale sale di otto punti. E' il risultato di una ricerca svolta nell'ambito del progetto "Buone pratiche per l'individuazione, la prevenzione e la gestione dei fenomeni di violenza e molestia sui luoghi di lavoro", di Legacoop Fvg con la direzione regionale dell'Inail e in collaborazione con Isfid Prisma.

Il sondaggio è stato effettuato in nove cooperative della regione, per quasi cento lavoratori (28%) e lavoratrici (72%).

Degli intervistati, come anticipato all'inizio, il 16% ha dichiarato inizialmente di aver subito molestie o violenza (84% no; 16% sì). Percentuale che sale al 24 per cento dopo aver ascoltato alcuni esempi di violenza o molestia (76% mai subita; 24% sì). Il 46% del campione che riferisce di aver subito molestia ha dichiarato che questa è stata esercitata da personale dipendente della propria impresa; il restante 54% da esterni come clienti dei punti vendita, o pazienti e familiari nel caso di servizi alla persona.

«Il sistema cooperativo - ha commentato la presidente di Legacoop Fvg, Michela Vogrig - deve essere in prima linea in questo campo perché come sua mission lavora proprio sul coinvolgimento dei soci e delle socie e quindi per far accrescere una cultura del rispetto». (ANSA).