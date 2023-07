Legacoop Fvg, 24% lavoratori e lavoratrici ha subito molestie(2)

(ANSA) - TRIESTE, 11 LUG - Per quanto riguarda il tipo di molestia o violenza subita, il 5 per cento ha dichiarato il pedinamento, un altro 5 per cento un comportamento a sfondo sessuale, ancora un altro 5 per cento battute o gesti sessualmente allusivi, il 9 minacce, intimidazioni, ricatti per aver respinto delle avance, il 9 frasi equivoche a doppio senso, il 13 apprezzamenti verbali sul corpo e/o sulla sessualità, il 18 contatti fisici non richiesti, il 36 battute e/o gesti volgari. Complessivamente, l'81 per cento descrive le molestie subite quali apprezzamenti verbali sul corpo e/o sulla sessualità, battute e gesti sessualmente allusivi, battute e/o gesti volgari, contatti fisici non richiesti, frasi equivoche e a doppio senso. Un dato che evidenzia quanto siano frequenti alcuni modi di porsi nei confronti delle persone.

Rispetto alla frequenza degli episodi di violenza subiti, il 64% riferisce di averli ricevuti da due a cinque volte, mentre le strategie difensive messe in atto dalle persone che riportano di aver subito la molestia confessano che il 33 per cento ha reagito in maniera fisica o verbale, l'11 ha chiesto di non lavorare più insieme e l'11 ha finito per modificare il proprio abbigliamento.

La maggior parte di intervistati e intervistate ha riferito rabbia, frustrazione, paura, senso di impotenza; l'82 per cento ha riportato di non essere a conoscenza dell' esistenza di una procedura di segnalazione della molestia all'interno della propria azienda e il 64 ha dichiarato di non conoscere l'accordo regionale per il contrasto alle molestie alle molestie e alla violenza nei luoghi di lavoro sottoscritto il 12 gennaio 2018 con le Agci Fvg, Cgil, Cisl, Uil e la consigliera regionale di parità.

Il progetto verrà portato il 13 settembre prossimo a Trieste nel corso della tappa regionale del Forum della prevenzione "Made in Inail".