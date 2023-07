Guerra, proposta del Pd sul fisco ispirata alla progressività

(ANSA) - ROMA, 11 LUG - "Il principio ispiratore è la progressività delle imposte e a parità di reddito si paghi la stessa imposta. Bisogna avere un sistema fiscale giusto. Non siamo per aumentare la pressione fiscale né per proporre mirabolanti tagli delle imposte. Abbiamo proposto un modello duale: una tassazione progressiva che riguarda i redditi di lavoro e di pensione; i redditi di capitale invece vanno tassati in modo omogeneo, non con aliquote che vanno dallo zero al 26.

Faremo soppressivi in Aula sulla flat tax incrementale. La flat tax incrementale viene mantenuta su lavoratori autonomi ma non viene fatta sui lavoratori dipendenti, a cui si dà qualche contentino". Lo ha detto la responsabile lavoro del Pd Maria Cecilia Guerra durante la conferenza stampa alla Camera sulla delega al governo per la riforma fiscale, parlando della proposta Dem sul fisco. (ANSA).