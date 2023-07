Fisco: si amplia lo strumento dell'autotutela del contribuente

(ANSA) - ROMA, 11 LUG - Nel testo di riforma dell'assetto tributario, al vaglio dell'Aula della Camera, all'articolo 4 c'è "l'ampliamento dello strumento dell'autotutela", con la possibilità di presentare istanza per ottenere "l'annullamento totale, o parziale" dell'atto inviato dall'Amministrazione finanziaria, qualora contenesse degli errori, anche quando l'atto sia divenuto definitivo. Si tratta, osserva il tesoriere del Consiglio nazionale dei commercialisti Salvatore Regalbuto, di un elemento che va indubbiamente a vantaggio del contribuente, così come, sempre all'articolo 4 del testo, la previsione del contraddittorio preventivo a pena di nullità degli atti" del Fisco con i cittadini, o con le imprese, una strada per "evitare che l'avviso di accertamento sia emesso in una versione non corretta", segnala il professionista, grazie alla chance, per le parti, di "confrontarsi nella maniera il più possibile efficace". (ANSA).