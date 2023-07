Fisco: Gusmeroli (Lega), delega per tutte le età

(ANSA) - ROMA, 11 LUG - "Questa delega fiscale è oltremodo inclusiva, con provvedimenti espansivi che favoriscono tutti, indipendentemente dal loro dato anagrafico. Portando avanti la strategia della semplificazione, con graduale abbassamento delle tasse e riequilibrio nel rapporto cittadino/fisco". Lo ha detto Alberto Gusmeroli, responsabile dell'unità Fisco del dipartimento Economia della Lega e relatore della delega fiscale, intervenendo al convegno di Confartigianato sulla Silver Economy.

"Fra le tante novità, voglio ricordare l'emendamento relativo a una PdL della Lega che con il cosiddetto 'superammortamento dei costi del personale' consente la deduzione aggiuntiva sul costo del nuovo personale assunto, incentivando l'occupazione anche della fascia di popolazione over 55. Via inoltre l'IRAP per le società di persone, misura che andrà a beneficio soprattutto delle micro e piccole imprese artigiane che costituiscono l'ossatura del nostro sistema produttivo. La semplificazione è un processo che non si può più fermare: per cinquant'anni si è andati esattamente in direzione contraria, erodendo la fiducia nei confronti dello Stato. Ora - conclude Gusmeroli - basta a norme astruse, confliggenti e contrapposte che gravano come una vera e propria tassa occulta su tutti i cittadini, le aziende e anche le associazioni di categoria".

(ANSA).