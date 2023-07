Fisco: Grimaldi, l'Italia ha bisogno di misure opposte a delega

(ANSA) - ROMA, 11 LUG - "Le misure fiscali delle destre sono l'opposto di quello che serve al Paese". Lo afferma il vicepresidente di Alleanza Verdi e Sinistra alla Camera, Marco Grimaldi.

"L'evasione fiscale supera ogni anno i 100 miliardi, l'Irpef è pagata per l'81% da lavoratori dipendenti e pensionati, i grandi patrimoni sono quasi esenti da imposizione - prosegue -.

Persino al momento della successione, le grandi aziende multinazionali pagano poco o nulla del dovuto. Eppure la riforma fiscale in due anni dovrebbe riscrivere il sistema del fisco con il passaggio da 4 a 3 aliquote Irpef e l'obiettivo finale di una flat tax per tutti entro 5 anni. L'Ires sulle imprese verrà abbassata per chi investe e assume, l'Irap tagliata progessivamente fino a cancellazione".

"Segnali chiari a Confindustria, commercianti e artigiani - aggiunge Grimaldi -. L'Iva aumenterà per alcuni prodotti e calerà per altri. Noi crediamo invece che tutte le fonti di reddito debbano essere cumulate e tassate alla stessa maniera, con un'imposta unica e progressiva, tutelando i più deboli. Per questo proponiamo di alzare a 12.000 euro la quota di reddito esente da imposte, e di applicare un'aliquota mobile crescente sul modello tedesco, che arrivi al 65% per i redditi superiori ai 10 milioni di euro. E poi vogliamo una riforma dell'imposta patrimoniale, perché oggi in Italia le imposte sui patrimoni sono fatte per gravare molto su chi ha poco e poco su chi ha molto".

"E vorremmo non ci fosse alcuna tolleranza per l'elusione delle multinazionali e i paradisi fiscali - conclude -. Serve una tassazione degli extraprofitti dei colossi energetici".

(ANSA).