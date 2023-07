Fisco: addio a 'microtributi' come l'imposta di bollo e registro

(ANSA) - ROMA, 11 LUG - La riforma del sistema tributario cancella una serie di piccole tasse che fanno parte di quella "miriade di adempimenti, cui finora siamo stati soggetti", tra cui "imposte di bollo e di registro" e somme da pagare per concessioni governative: la disposizione è contenuta nell'articolo 10 del provvedimento all'esame dell'Aula della Camera, come ricordato dal tesoriere del Consiglio nazionale dei commercialisti Salvatore Regalbuto.

Nel corso dell'esame in commissione Finanze è stato, poi, introdotto uno specifico principio di delega diretto al riordino delle tasse automobilistiche, valutando l'eventuale progressivo superamento dell'addizionale erariale sulla tassa automobilistica per le autovetture e gli autoveicoli destinati al trasporto promiscuo di persone e cose, aventi potenza superiore a 185 chilowatt (il cosiddetto superbollo), dopo l'approvazione dell'emendamento del deputato di FdI Andrea de Bertoldi. (ANSA).