Fida Confcommercio, 'Dedicata a te' aiuterà moltissime famiglie

(ANSA) - ROMA, 11 LUG - L'utilizzo della carta alimentare "aiuterà moltissime famiglie in difficoltà economica consentendo loro di continuare a frequentare con serenità e continuità i nostri esercizi". Lo afferma il vicepresidente della federazione Fida-Confcommercio, Livio Bresciani, in una nota diffusa a margine del suo intervento alla presentazione dell'iniziativa "Dedicata a te". Bresciani sottolinea, che la Fida "in rappresentanza dei suoi circa 60.000 esercizi tra negozi specializzati e supermercati di vicinato, partecipa con convinzione all'iniziativa della Carta Alimentare". (ANSA).