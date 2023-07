Corda (Anbsc), colloqui con Abi-Bankitalia per credito

(ANSA) - PALERMO, 11 LUG - "Stiamo costituendo un tavolo di lavoro con l'Abi e con la Banca d'Italia per l'accesso al credito delle aziende confiscate alla criminalità organizzata.

Le attuali direttive di Bankitalia alle banche sono datate.

Un'azienda confiscata non può essere considerata un cattivo pagatore e non avere la possibilità di avere un credito, cosa che purtroppo capita non dir rado". Così il direttore dell'Agenzia nazionale per i beni confiscati e sequestrati, prefetto Bruno Corda, a Palermo per una conferenza i servizi in Prefettura assieme al sottosegretario all'Interno Wanda Ferro e alla quale hanno preso parte, fra gli altri, il prefetto Maria Teresa Cucinotta e il procuratore capo Maurizio De Lucia.

"Dobbiamo poi incentivare l'uso di un fondo tra Mise e Mef di 43 milioni di euro, al momento utilizzato in modo molto parziale in ragione del fatto che sono presenti caratteristiche molto peculiari per accedere a questo tipo di facilitazione da parte delle aziende confiscate - ha aggiunto - Dobbiamo cercare di ragionare nei termini di una riparametrazione delle condizioni necessarie per accedere a questo fondo. Un qualcosa che possa portare a una incentivazione dell'uso di questo fondo". (ANSA).