Cooperative Srl, plauso dei commercialisti sui controlli

(ANSA) - ROMA, 11 LUG - Pollice in su del Consiglio nazionale dei commercialisti per la recente nota del ministero delle Imprese e del made in Italy, che ha mutato il suo orientamento sul tema del sistema dei controlli nelle cooperative di tipo srl, facendo chiarezza rispetto all'impianto delineato precedentemente. Lo si legge in una nota dei professionisti, che spiega come negli scorsi mesi il dicastero avesse "sottolineato che nelle cooperative di tipo Srl, tanto nelle ipotesi in cui la società nomini il collegio sindacale, o sindaco unico, tanto nei casi in cui la società provveda alla nomina di un revisore, sia i primi sia il secondo sarebbero abilitati ad esercitare, anche autonomamente, sia il controllo di gestione, che quello contabile".

Però, per il presidente dei commercialisti Elbano de Nuccio, la recente nota del ministero "va a delineare in modo condivisibile l'assetto dei controlli delle cooperative di tipo Srl", giacché, aggiunge, "dopo aver precisato che nella società cooperativa di tipo Srl può essere nominato un organo di controllo collegiale (il collegio sindacale), o un organo di controllo monocratico (il sindaco unico) e che nessuna difformità può riscontrarsi tra le funzioni esercitate dal sindaco unico e dal collegio sindacale, il ministero chiarisce che diversa è la peculiarità dei controlli attribuiti al sindaco (monocratico, o in forma collegiale) rispetto a quelli affidati al revisore, dal momento che si tratta di attività professionali che hanno ad oggetto aspetti diversi e che al revisore non sono affidate le funzioni di controllo spettanti all'organo sindacale", termina la nota.

(ANSA).