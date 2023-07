Confcommercio Sicilia, approvato bilancio consuntivo

(ANSA) - PALERMO, 11 LUG - L'assemblea di Confcommercio Sicilia, la federazione regionale ha approvato il Bilancio consuntivo 2022 e il Bilancio preventivo 2023. "Un adempimento essenziale e imprescindibile - commenta il presidente regionale Gianluca Manenti - per il buon andamento della nostra attività.

Tra l'altro abbiamo chiuso anche quest'anno in attivo. Ed è un segnale che ci proietta verso il futuro con grande consapevolezza dei nostri mezzi".

L'occasione è stata utile anche per illustrare ai componenti dell'assemblea l'attività di questi ultimi mesi caratterizzati dall'intensificazione delle interlocuzioni con l'assessore regionale alle Attività produttive Edy Tamajo. "Dapprima partecipando alla convocazione sui corsi professionali abilitanti, da noi sollecitata - ha chiarito Manenti - e a cui hanno preso parte anche tutte le organizzazioni eroganti corsi di formazione in modalità Fad sincrona, poi partecipando alla riunione sul riassetto organizzativo delle Camere di commercio della Sicilia, durante la quale il governo regionale si è impegnato a convocare un tavolo tecnico presso la presidenza della Regione per affrontare la vertenza che riguarda il sistema pensionistico del personale camerale e poi anche partecipando all'insediamento della Commissione paritetica permanente sulla crisi d'impresa. Commissione di rilevante valenza per tutte quelle imprese che rischiano, purtroppo, il fallimento". (ANSA).