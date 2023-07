Confcommercio, aumento ticket per Area C incide su attrattività

(ANSA) - MILANO, 11 LUG - L'aumento del ticket di ingresso nella ztl di Area C e la sua estensione nei weekend "è una misura che avrà ovviamente ricadute significative per l'attrattività. Ma non solo, le imprese assorbono questi rincari fino a quando è sostenibile farlo, poi diventano inevitabili le ricadute sui consumatori e sul loro potere di acquisto. E poi il pagamento della sosta per tutta la giornata anche in periferia compreso il sabato". Lo ha sottolineato il segretario generale di Confcommercio Milano, Marco Barbieri, in un post su Facebook dove commenta le nuove delibere sulla mobilità varate dalla giunta.

"Ma oggi c'è una novità in più, viene infatti incluso anche il trasporto persone nell'obbligo per i grandi mezzi di dotarsi dei sensori per angolo cieco. Questo significa che i bus turistici non potranno più entrare a Milano senza questa dotazione. Bene l'attenzione alla sicurezza, ma non è semplice né immediato adeguare i mezzi - ha aggiunto -. Ci aspettiamo perciò su questo tema un confronto reale e costruttivo con il Comune, a partire dalle risorse necessarie per le imprese".

