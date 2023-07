Cisl, confronto su pensioni positivo, bene che si discuta

(ANSA) - ROMA, 11 LUG - La Cisl valuta positivamente l'incontro di oggi al ministero del Lavoro sulla previdenza dei giovani perché "rimette in moto il confronto sulla materia" e ribadisce i problemi dell'adeguatezza dell'assegno pensionistico che riguardano sia le pensioni future dei giovani, sia le pensioni in essere". "La Cisl ha ribadito - dice il segretario confederale Ignazio Ganga - i contenuti della proposta sulla pensione contributiva di garanzia indicata nella piattaforma unitaria sulla previdenza. La radice della previdenza deve rimanere il lavoro e quindi è importante tutelare il lavoro di qualità correttamente retribuito. Bisogna però anche essere realisti, la flessibilità del lavoro porta spesso discontinuità e basse retribuzioni".

Per la Cisl "è necessario ed urgente che lo Stato si ponga il problema di chi avrà pensioni povere. La proposta è quindi una pensione che garantisca un importo minimo collegato con i contributi versati, con i periodi di lavoro di cura, con quelli di formazione e con lunghi periodi di disoccupazione".

"La Cisl ha anche sottolineato - ha detto - che bisogna tutelare l'importo delle pensioni in essere, e questo significa confermare anche per il 2024 l'integrazione straordinaria prevista per chi ha più di 74 anni, misura che scade a dicembre 2023. Così come bisogna recuperare la rivalutazione delle pensioni secondo il modello della legge 388/2000 perché più favorevole per i pensionati, allargare la quattordicesima, e detassare le tredicesime e le quattordicesime dei pensionati.

Per la Cisl sarà importante capire anche come il Governo intenderà procedere rispetto al tema della liquidazione del tfs dei lavoratori pubblici sul quale si è recentemente espressa la Corte costituzionale. In conclusione la Cisl ha ribadito l'importanza di un allargamento dell'osservatorio sulla spesa previdenziale istituito presso il ministero alle Parti sociali".

