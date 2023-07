Cgil,sulle pensioni dei giovani nessuna risposta dal Governo

(ANSA) - ROMA, 11 LUG - Nell'incontro tecnico di oggi al ministero del Lavoro sulle pensioni dei giovani non sono stati forniti dati sulla situazione previdenziale né alcuna risposta sulle richieste dei sindacati. Lo afferma la segretaria confederale della Cgil, Lara Ghiglione che ha parlato di "incontro imbarazzante". "I componenti dell'Osservatorio sulla spesa previdenziale - ha detto - ci hanno chiesto di esporre le nostre proposte ma non avevano alcun dato. La ministra non c'era. E' il quarto incontro che facciamo sulla previdenza e siamo ancora a zero. Siamo insoddisfatti. La ministra ci dica cosa intende fare sul lavoro per i giovani e per coloro che hanno fragilità contributive". (ANSA).