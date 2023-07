Braga, delega fiscale non affronta i problemi del fisco

(ANSA) - ROMA, 11 LUG - "Oggi inizierà l'iter in Aula della delega fiscale, dopo un esame in Commissione stretto nei tempi.

Questa delega non affronta i problemi del fisco italiano e ne aggrava l'iniquità". Lo ha detto la capogruppo del Pd alla Camera Chiara Braga nella conferenza stampa a Montecitorio sulla delega al Governo per la riforma fiscale. (ANSA).