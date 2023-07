Alleanza Coop, voto sulle emissioni evita impatto economico

(V. "Il Pe esclude le stalle dalle norme....." delle 13,49) (ANSA) - ROMA, 11 LUG - "Con il voto di oggi non è passata la proposta iniziale della Commissione, che in tema di emissioni mirava ad equiparare il settore agricolo agli altri settori altamente industrializzati, un assunto da cui sarebbero scaturite ripercussioni economiche e amministrative insostenibili". Lo dichiara il presidente di Alleanza Cooperative Agroalimentari Carlo Piccinini, nel ringraziare gli europarlamentari che hanno accolto e recepito le preoccupazioni espresse dal mondo agricolo, contenute in alcune proposte emendative oggi approvate che riassumevano la posizione della Commissione Agricoltura.

"Adesso è previsto un ulteriore passaggio con il trilogo - prosegue Piccinini - augurandoci che il voto di oggi sia di buon auspicio per quello previsto domani, sempre in plenaria, sulla proposta della Commissione sul ripristino della natura, che è a nostro avviso assolutamente irrealistica poiché pensata e scritta in maniera slegata dalla realtà in cui gli agricoltori operano quotidianamente". "Come rappresentante del mondo agricolo e agroalimentare - conclude Piccinini - sono stanco di vedermi costretto ad accusare l'Europa, ma il punto è che è la Commissione che persevera nel voler mandare avanti proposte normative che rischiano di rendere quasi impossibile continuare a fare agricoltura in Europa, con la prospettiva di lasciare sempre più spazio a massicce produzioni provenienti dai paesi extra-Ue".

(ANSA).