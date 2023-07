UniCredit e Sace a supporto crescita sostenibile Casalasco

(ANSA) - MILANO, 10 LUG - Casalasco, società agricola di Rivarolo del Re (Cremona) attiva nella produzione e trasformazione del pomodoro da industria, ha ricevuto da Unicredit un finanziamento di tredici milioni di euro, assistito da garanzia SupportItalia di Sace. Il prestito, che ha una durata di sei anni, verrà utilizzato per sostenere la filiera, gli investimenti destinati alla crescita sostenibile e per incrementare programmi di formazione destinati ai dipendenti sui temi esg.

Casalasco, nato nel 1977 come cooperativa con lo scopo di aggregare le aziende agricole del territorio, rappresenta oggi la più importante filiera del pomodoro da industria in Italia, e tra i primi 10 operatori del settore a livello mondiale.

Con oltre 2.000 dipendenti, 5 stabilimenti produttivi e un fatturato consolidato previsto per il 2023 di oltre 600 milioni euro in crescita di oltre il 20%, esporta oltre il 70% delle sue produzioni in più di 60 Paesi al mondo grazie ad una consolidata relazione di co-packing con le principali multinazionali del food, oltre che su due rinomati marchi di proprietà, come Pomì e De Rica. (ANSA).