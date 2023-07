Ronzulli, congratulazioni a presidente di Confcommercio Sangalli

(ANSA) - ROMA, 10 LUG - "A nome mio e del gruppo dei senatori di Forza Italia esprimo le più vive congratulazioni a Carlo Sangalli rieletto oggi presidente di Confcommercio Lombardia".

Lo dichiara la presidente dei senatori di Forza Italia, Licia Ronzulli.

"Un incarico che ricopre da anni con grande competenza e responsabilità, sempre dalla parte delle imprese lombarde che rappresentano il locomotore dell'economia italiana - prosegue -.

Forza Italia sostiene da sempre di chi produce e crea lavoro: aziende guidate da donne e uomini che non si sono arresi neanche davanti a gravissime crisi, come quella derivante dalla pandemia, e che continuano a impegnarsi ogni giorno e in ogni settore per fare grande il nostro Paese".

"Al presidente Sangalli auguro buon lavoro per le importanti sfide che lo attendono in futuro", conclude Ronzulli. (ANSA).