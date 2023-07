Prefetto incontra coop che gestisce coltivazioni incendiate

(ANSA) - NARO, 10 LUG - Il prefetto di Agrigento, Filippo Romano, si è recato in contrada Gibbesi, fra Naro e Canicattì, dove a fine giugno, sono stati incendiati 30 ettari di terreno coltivati a grano dalla cooperativa "Rosario Livatino-Libera terra" a cui, nel 2015, il fondo confiscato alla mafia venne assegnato. La coop agricola ha subito un danno quantificato in circa 20 mila euro, ma è stato l'ultimo di una lunga serie: a fine giugno di tre anni fa un altro misterioso incendio mandò in fumo le coltivazioni, su 40 ettari, di grano e foraggio. E da allora gli incendi sono praticamente sistematici, incenerendo anche campi coltivati a lenticchie.

Ad indagare, dopo aver raccolto l'ennesima denuncia del legale rappresentante della cooperativa, sono i carabinieri, coordinati dalla Procura di Agrigento. E proprio il tenente colonnello Vincenzo Bulla, a capo del reparto Operativo del comando provinciale, ha accompagnato stamani il prefetto che ha fatto un sopralluogo in contrada Gibbesi e ha incontrato il presidente della coop Giovanni Lo Iacono.

Venerdì scorso, in Prefettura, la massima autorità di Governo, Filippo Romano, aveva presieduto un comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica dedicato proprio alle intimidazioni subite dalla coop che gestisce terreni confiscati alla mafia. (ANSA).