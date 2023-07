Prefetto incontra coop che gestisce coltivazioni incendiate (2)

(ANSA) - NARO, 10 LUG - "La presenza sul territorio è il solo antidoto alle prepotenze che colpiscono i più deboli e i più esposti. Nei limiti del possibile, condizionato dalle forti necessità di impiego delle forze di polizia sul fronte dell'immigrazione, cerchiamo di rinforzare i presidi in aree anche molto remote", ha detto Romano Il prefetto ha anche incontrato il presidente della coop, a cui nel 2015 vennero affidati i terreni confiscati alla mafia, Giovanni Lo Iacono.

"In un territorio di simile problematicità, la cosiddetta 'Terra dei fuochi' in Campania, ottimi risultati sono venuti dall'impiego dei droni dell'Esercito e di altre forze operanti sul campo - ha spiegato il prefetto - . Stiamo valutando l'impiego di strumenti tecnologici alternativi in questa provincia. Intanto i carabinieri continuano ad assicurare una presenza capillare che è tradizionale e sarà rinforzata anche dall'impiego delle unità dell'operazione 'Strade sicure'.

