Leonardo, oggi Ue non può più permettersi 50% pil per il welfare

(ANSA) - WASHINGTON, 10 LUG - "L'Europa nel suo complesso si può permettere di destinare quasi il 50% del pil alla spesa sociale perché ci sono altri che spendono per la propria sicurezza e difesa. Vale a dire, gli Stati Uniti. Oggi questo è un 'lusso' non più sostenibile, almeno non negli stessi termini": lo ha detto il presidente di Leonardo, Stefano Pontecorvo, nel suo intervento alla conferenza transatlantica di Aspen Italia a Washington. "Per tre decenni, dopo la fine della Guerra fredda, il Vecchio continente - ha proseguito - ha potuto godere dei 'dividendi della pace'", dedicando le risorse della difesa "risparmiate" al rafforzamento del welfare. Ma ora sono necessari cambiamenti, anche perche' - ha sottolineato - con l'adesione della Finlandia i confini terrestri della Nato si allungano di ulteriori 1.300 km e, se consideriamo anche l'Ucraina, si arriva ad un totale di più di 4.500 km. "Una linea di fronte - ha osservato - decisamente più estesa di quella che, durante la Guerra fredda, divideva i Paesi occidentali da quelli del Patto di Varsavia. Nella sostanza, uno degli effetti (diciamo geografici) della guerra in Ucraina è che non esistono più stati cuscinetto, capaci di compensare le tensioni con la Russia".

La guerra in Ucraina "sta dimostrando che fattori come la difesa aerea, l'artiglieria, i carri armati continuano ad avere il loro peso. Un drammatico bagno di realtà che impone un ripensamento della dottrina della difesa europea e Nato concepita e condivisa a livello Ue prima della guerra in Ucraina". Pontecorvo ha quindi sottolineato "la necessità di avviare una rapida trasformazione non solo delle policy, ma anche dei processi produttivi dell'industria della difesa: per operare questo passaggio è necessario il supporto di tutti gli attori coinvolti nel processo con un'ottica di sistema". (ANSA).