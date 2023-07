Inps e Bankitalia concordano le date pagamenti assegno unico

(ANSA) - ROMA, 10 LUG - Inps e Banca d'Italia hanno concordato le date dei pagamenti da luglio a dicembre, per agevolare le famiglie che percepiscono l'Assegno Unico e Universale per i figli a carico e rispondere alle esigenze di certezza dei tempi di erogazione.

Nel dettaglio, si legge in una nota Inps, in favore dei beneficiari della prestazione già nei mesi precedenti oppure nei casi in cui la rata della prestazione non abbia subito variazioni, i pagamenti saranno effettuati nelle seguenti date: 17, 18, 19 luglio; 18, 21, 22 agosto; 15, 18, 19 settembre; 17, 18, 19 ottobre; 16, 17, 20 novembre; 18, 19, 20 dicembre.

Il pagamento della prima rata della prestazione avverrà di norma nell'ultima settimana del mese successivo alla presentazione della domanda.

Nella stessa data, sarà accreditato anche l'importo delle rate spettanti nell'ipotesi in cui l'assegno sia stato oggetto di un conguaglio, a credito oppure a debito. I beneficiari interessati dal conguaglio saranno comunque avvertiti con mail o sms e potranno verificare il dettaglio del calcolo sul sito Inps o rivolgendosi all'intermediario di fiducia. (ANSA).