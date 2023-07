Francesco Raso nuovo presidente di Agci Calabria

(ANSA) - CATANZARO, 10 LUG - Francesco Raso è il nuovo presidente di Agci Calabria, l'Associazione generale cooperative italiane. La sua elezione è avvenuta nel corso del Congresso straordinario celebrato secondo le nuove regole statutarie e regolamentari con la presentazione di una unica lista "Rinnovamento per il futuro della cooperazione calabra", svoltosi a Catanzaro Lido.

L'Assemblea, presieduta dal presidente nazionale di Agci Giovanni Schiavone, ha eletto il nuovo presidente e il nuovo Consiglio direttivo regionale formato da Patrizia D'Aguì, Michela De Cesare, Luigi Francesco Muraca, Francesco Saraceno, Saverio Caliò, Luigi Canino, Gennaro Raso, Francesco Manfreda, Giovanni Strangis, Silvia De Gori, Rodolfo mauro, Maria Rosaria Greco, Giuseppe Surace, Paolo Antonio Ferrara.

Raso, è scritto in una nota, sogna con l'intero Direttivo regionale, "di far della Calabria un modello di cooperazione giovane e rosa, un laboratorio apripista nazionale. La nostra dedizione coadiuvata da una grande umiltà porterà Agci Calabria ad incrementare la sua platea associativa, arricchendola di contenuti, qualità e progettazioni, facendo rete e stando insieme nel realizzare il programma ambizioso approvato dall'Assemblea congressuale divenendone un mandato preciso da conseguire all'insegna dei valori più elevati del codice etico nazionale. Il futuro lo si scrive a partire da oggi". (ANSA).