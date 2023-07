Fisco: Del Barba, superare impostazione vessatoria

(ANSA) - ROMA, 10 LUG - "Il nostro giudizio su questa delega fiscale è nel merito positivo perché si tratta, nella sostanza, di una copiatura del lavoro fatto dal governo Draghi nella precedente legislatura". Lo ha detto Mauro Del Barba, capogruppo di Azione-Italia Viva in Commissione Finanze della Camera, nella discussione generale sulla delega fiscale.

"Anche se l'intervento della maggioranza ha aggiunto all'originale un po' di confusione, il testo è stato comunque migliorato in Commissione. Un punto molto importante di questo passaggio è stato l'aver ammainato la bandiera della flat tax.

Quel poco che rimaneva, ovvero la flat tax incrementale, non è più presente, risultato che rivendichiamo con orgoglio. Ci sentiamo di condividere lo spirito del testo anche sulla semplificazione. Riteniamo che la delega debba affrontare questo tema superando un'impostazione vessatoria del fisco. Bisogna continuare a combattere l'evasione fiscale ma occorre stabilire uno spartiacque che consenta a cittadini e imprese oneste di trovare nell'amministrazione pubblica che li aiuti. Rimangono delle incognite, soprattutto sui temi delle detrazioni e degli incentivi, ma tutto considerato il bicchiere è per noi più mezzo pieno che mezzo vuoto", ha concluso. (ANSA).