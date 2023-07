Domani incontro su previdenza, al centro pensione giovani

(ANSA) - ROMA, 10 LUG - Incontro tecnico domani al ministero del Lavoro tra l'Osservatorio sulla spesa previdenziale e le parti sociali: al centro ci sarà il tema della pensione di garanzia per i giovani ma - secondo quanto si apprende - potrebbe esserci anche un chiarimento sulla Quattordicesima dopo che nei cedolini di pensione di luglio l'importo della mensilità aggiuntiva è stato inserito sotto la dicitura aumento delle pensioni minime. L'incontro dovrebbe servire soprattutto a fare valutazioni sull'andamento della spesa mentre appare difficile che sia il preludio a interventi massicci sulla legge Fornero. E' probabile, infatti, che a fronte della necessità di utilizzare gran parte delle risorse per il recupero dell'inflazione, ci si limiti a confermare le misure previste per quest'anno con qualche aggiustamento.

(ANSA).