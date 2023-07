De Bertoldi, la riforma del fisco punta alla crescita

(ANSA) - ROMA, 10 LUG - "Una riforma fiscale della sinistra, se mai avessero avuto il coraggio di farla, avrebbe portato ad un aggravio della pressione fiscale, ma soprattutto ad un atteggiamento inquisitorio e penalizzante per le imprese e le partite Iva, disincentivando conseguentemente gli investimenti e l'arrivo di nuova ricchezza nel Paese. La riforma del centrodestra, targata dal viceministro Leo, Individua invece quale obiettivo principale la crescita, e quindi si pone l'obiettivo di favorire gli investimenti, determinando fiducia nel sistema Italia. Una riforma che rappresenta, a distanza di oltre un secolo, l'avverarsi delle parole del Presidente Einaudi quando sosteneva che 'ottima è l'imposta che ottiene il miglior soddisfacimento dei bisogni pubblici compatibilmente con la crescita del reddito nazionale'". Lo ha dichiarato il deputato di Fratelli d'Italia Andrea de Bertoldi durante la discussione generale sulla proposta di legge delega per la riforma fiscale.

"Naturalmente per poter tradurre in realtà con i decreti delegati gli obiettivi della legge delega, sarà fondamentale, ed è questo l'appello che rivolgo agli organi dello Stato, dare valore alle retroazioni fiscali nelle coperture dei provvedimenti. Solo così avremo una riforma che finalmente potrà incentivare l'afflusso del risparmio nazionale nell'economia reale, si potrà sostenere la parità generazionale dei giovani professionisti attraverso una maggior deducibilità dei relativi costi, si potrà supportare il sistema previdenziale dei lavoratori autonomi con una minor tassazione delle loro casse di previdenza, ed eliminare finalmente il superbollo delle auto che ha fortemente penalizzato l'automotive nazionale", conclude.

(ANSA).