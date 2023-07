Cna Toscana, bene proposta Giannecchini a capo Autorità porti

(ANSA) - FIRENZE, 10 LUG - "Cna Toscana e tutto il sistema confederale toscano esprimono soddisfazione per la candidatura da parte della Regione di Andrea Giannecchini nel ruolo di segretario dell'Autorità portuale regionale". Così il presidente di Cna Toscana Luca Tonini dopo aver appreso che il presidente di Cna Lucca, vicepresidente regionale di Cna e imprenditore del settore nautica, è stato indicato dalla Regione Toscana per ricoprire l'importante ruolo.

"Apprezziamo il fatto che la Regione abbia individuato una figura fortemente rappresentativa della nostra associazione - aggiunge in una nota - per un ruolo di così grande importanza, che va a legittimare le capacità di Giannecchini, imprenditore, ma soprattutto profondo conoscitore del settore nautica e delle dinamiche portuali". (ANSA).