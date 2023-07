Mutui: Gelmini, dialogare con Abi e dare respiro alle famiglie

(ANSA) - ROMA, 09 LUG - "Tra inflazione, perdita del potere d'acquisto dei salari e rialzo dei tassi d'interesse, la situazione dei mutui a tasso variabile è insostenibile: sono 15 miliardi le rate di mutui e prestiti non saldate. Si avvìi un percorso con l'Abi per allungare le scadenze e dare respiro alle famiglie più in difficoltà. Non c'è tempo da perdere".

Lo afferma Mariastella Gelmini, senatrice e portavoce di Azione.

(ANSA).