Pmi torinesi tengono, ma prevedono un calo negli ordini

(ANSA) - TORINO, 08 LUG - Le pmi tengono e resta la volontà di investire, ma resta la preoccupazione per la difficoltà di pianificare, dovuta alla situazione dei mercati internazionali e alle politiche sui tassi di interesse. I portafoglio ordini è ristrettissimo e le aziende nell'insieme prevedono un aumento nel ricorso agli ammortizzatori sociali, e un calo, seppure lieve, nell'occupazione. E' quanto emerge dall'indagine congiunturale condotta dall'ufficio studi di Api Torino.

"E' evidente che siamo in una situazione estremamente delicata. - commenta Fabrizio Cellino, presidente di Api - Gli indicatori per i primi sei mesi ci riportano ancora una tenuta di produzione, ordini e fatturato; ma da qui a breve anche una tensione sul fronte della cassa integrazione e, soprattutto, del portafoglio ordini. Per il secondo semestre, infatti, le aspettative sugli indicatori crollano. La situazione dei mercati internazionali e le politiche sui tassi di interesse non aiutano certo le imprese in una pianificazione di medio-lungo periodo.

Per le nostre aziende vivere alla giornata non è certo la condizione migliore".

Guardando alle previsioni pe i prossimi 6 mesi, il responsabile dell'ufficio Studi di Api, Fabio Schena, fa notare come i dati mettano "in evidenza ancora una forte preoccupazione da parte degli imprenditori. Il rialzo dei tassi da parte della Bce ha effetti negativi sulla programmazione di nuovi investimenti; mentre la 'recessione tecnica' della Germania, principale partner commerciale delle nostre PMI metalmeccaniche, genera tensioni in misura significativa sulle attese delle imprese della metallurgia e di prodotti in metallo (grado di fiducia -26,7%). Persiste inoltre la fase di assestamento dei prezzi delle materie prime e dell'energia, ancora al di sopra dei livelli pre-crisi". (ANSA).