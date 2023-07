Inps, arriva la precompilata per la pensione di vecchiaia (2)

(ANSA) - ROMA, 08 LUG - Il progetto per la realizzazione dell'"hub di accesso alle prestazioni pensionistiche", chiarisce il messaggio, "ha l'obiettivo di agevolare e semplificare la presentazione della domanda di pensione, anche attraverso la precompilazione di alcuni dati, di gestire in maniera integrata e sempre più automatica la liquidazione delle prestazioni pensionistiche e di indirizzare i pagamenti in modo corretto e tempestivo".

Al primo campione di assicurati, sottolinea l'Inps, "verrà inoltrata una lettera cartacea, notificata anche sull'app "Io" e nell'area "MyINPS" del portale istituzionale, contenente il percorso da seguire per raggiungere la propria domanda precompilata, anche mediante l'utilizzo di un QR code, e l'estratto conto contributivo posto a base di calcolo per la pensione".

In aggiunta a questi canali, per gli utenti che hanno dato la disponibilità all'utilizzo del proprio recapito cellulare, sarà trasmesso un breve messaggio di testo che li informa dell'avvenuto invio della comunicazione. Per queste persone sarà garantita una "attività di consulenza personalizzata" e saranno inviati alle Direzioni regionali e di coordinamento metropolitano gli elenchi dei nominativi interessati. (ANSA).