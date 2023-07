Falso made in Italy, Coldiretti 'danno anche per agricoltori'

(ANSA) - PISTOIA, 08 LUG - "L'ennesimo sequestro di falsa produzione agricola italiana operato dalle nostre forze dell'ordine: funghi, olive, pomodori, verdure, oltre ad ingannare in consumatori, crea un doppio danno agli agricoltori: diretti perché la presenza di merce 'fasulla', falsa le regole del mercato e riduce il reddito; indiretti perché i consumatori finiscono per credere che il 'gusto' del pomodoro estero sia quello italiano". Così Coldiretti Pistoia in merito al maxi sequestro operato nel Pistoiese dalla guardia di finanza di circa 140 tonnellate di generi alimentari, riportanti segni e simboli tipici del Made in Italy, ma in realtà interamente prodotti in altri paesi europei.

Per Francesco Ciarrocchi, direttore di Coldiretti Pistoia, "è la conferma che i prodotti agroalimentari targati made in Italy sono un valore aggiunto riconosciuto dai consumatori. Purtroppo questo valore aggiunto fittizio, perché di italiano non c'è nulla, non è appannaggio di chi produce eccellenze agroalimentari sui nostri campi. Sono fattori che rendono ancor più strategici la rete dei mercati Campagna Amica dove i produttori agricoli vendono direttamente ai consumatori".

L'associazione degli agricoltori ricorda gli ultimi dati raccontano che sale a 120 miliardi il valore del falso Made in Italy agroalimentare nel mondo con gli Stati Uniti che si classificano come il paese dove le produzioni tricolore taroccate registrano i più elevati fatturati. Ma l'industria del falso Made in Italy a tavola è diventato un problema planetario con il risultato che per colpa del cosiddetto "italian sounding" nel mondo - stimano Coldiretti e Filiera Italia, la fondazione per sostenere e valorizzare il cibo 100% italiano - oltre due prodotti agroalimentari tricolori su tre sono falsi senza alcun legame produttivo ed occupazionale con il nostro Paese. In testa alla classifica dei prodotti più taroccati secondo Coldiretti e Filiera Italia ci sono i formaggi partire dal Parmigiano Reggiano e dal Grana Padano con la produzione delle copie che ha superato quella degli originali. (ANSA).