Consob, le Pmi su Egm compensano gli addii da Piazza Affari

(ANSA) - MILANO, 08 LUG - Le matricole su Euronext Growth Milano (Egm), il listino dedicato alle Pmi, hanno compensato gli addii dal paniere principale di Piazza Affari nel 2022. E' quanto si legge sul bollettino della Consob, da cui emerge che nello scorso anno la capitalizzazione di borsa è apparsa "in forte calo" dal 33 al 25% del Pil italiano, con investimenti azionari "in brusca frenata" a vantaggio di quelli in obbligazioni.

Ha continuato a restringersi, con 9 uscite il Mercato telematico azionario (Mta), il principale di Piazza Affari, tuttavia il numero complessivo delle imprese quotate o negoziate in Borsa a Milano è salito da 407 a 412, con un saldo positivo di 5 società, dovuto esclusivamente alla crescita di 16 unità delle Pmi ammesse su Egm (Euronext Growth Milan). (ANSA).