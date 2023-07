Cna, tecnologia e innovazione per recuperare 10 punti di Pil (2)

(ANSA) - CAGLIARI, 08 LUG - Esaminato anche lo scenario Pnrr.

Le risorse potenzialmente destinate alla Sardegna da quanto risulta dai progetti presentati sono circa 3,6 miliardi, corrispondenti al 2,4% delle risorse pianificate al livello nazionale (149 miliardi): in rapporto alla popolazione si tratta di circa 2.300 euro per abitante, un dato decisamente inferiore alla media delle regioni del sud (3.000 euro) e che posizione l'isola al sestultimo posto nella classifica regionale.

Analizzando i dati sui progetti presentati nell'isola emerge come in Sardegna i temi del digitale siano considerati strategici dalle amministrazioni locali. Si tratta, nello specifico, di 1.582 progetti (su 3.620 totali), per una spesa prevista pari a 611 milioni, finalizzati a trainare il processo di modernizzazione del sistema della PA, a favorire la digitalizzazione delle imprese e a promuovere la cultura del digitale nella società.

Il loro peso è pari al 17% in termini di importo previsto, un dato che pone l'Isola al terzo posto tra le regioni italiane, alle spalle soltanto di Valle d'Aosta e Molise (in termini numerici il peso è anche maggiore, il 33,3%, un dato inferiore soltanto a quello registrato in Valle d'Aosta). (ANSA).