Cgia, con il salario minimo aumentano le irregolarità (2)

(ANSA) - VENEZIA, 08 LUG - Nonostante questa criticità, la Cgia è comunque favorevole all'introduzione di un salario minimo orario di 9 euro lordi all'ora, purché al trattamento economico minimo (Tem), ovvero i minimi tabellari previsti dai singoli Contratti nazionali di lavoro, si aggiungano le voci che compongono la retribuzione differita. Elementi questi ultimi presenti nel contratto collettivo nazionale che costituiscono il cosiddetto trattamento economico complessivo (Tec). I ratei delle principali voci da sommare al Tem per ottenere il salario minimo orario lordo sarebbero la bilateralità; i fringe benefit (buoni pasto, auto aziendale, cellulare aziendale, voucher, borse di studio, etc.), le indennità (trasferta, lavoro notturno, lavoro festivo, etc.), i premi, gli scatti di anzianità la tredicesima, la quattordicesima. il trattamento di fine rapporto, e welfare aziendale.

Per la Cgia da questa operazione vanno esclusi gli apprendisti. (ANSA).