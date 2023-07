Bini, ulteriori fondi per lo sviluppo manageriale delle Pmi

(ANSA) - TRIESTE, 08 LUG - La Giunta regionale, su proposta dell'assessore alle Attività produttive Sergio Emidio Bini, ha approvato lo stanziamento di oltre 80mila euro di risorse destinate alla concessione di incentivi per lo sviluppo di adeguate capacità manageriali delle micro, piccole e medie imprese del territorio.

Contributo con cui verrà chiuso l'apposito bando emanato nel 2021 finanziando i progetti presentati ancora in attesa di risorse. Lo rende noto un comunicato della Regione.

"Con l'assegnazione approvata dalla delibera in oggetto - ha affermato Bini - la dotazione complessiva del canale contributivo ha raggiunto e superato la cifra di 5,5 milioni di euro, per un totale di 193 beneficiari. Grazie a queste risorse, potranno essere soddisfatti tramite concessioni da parte, rispettivamente, della Camera di commercio di Pordenone-Udine e della Camera di commercio Venezia Giulia, gli ultimi tre progetti riferiti al territorio del pordenonese (circa 58mila euro) e gli ultimi 2 progetti riferiti al territorio dell'ex Provincia di Trieste (circa 22mila euro). Tutti i piani ammissibili relativi alle ex Province di Udine e Gorizia erano invece già stati completamente finanziati grazie agli stanziamenti precedentemente ripartiti".

Sono stati ammessi a finanziamento progetti mirati, ad esempio, a trasformazione tecnologica e digitale, introduzione di nuove tecnologie, accesso ai mercati finanziari e dei capitali, successione nella gestione d'impresa e applicazione delle modalità produttive dell'economia circolare, con incentivi fino al 50 per cento della spesa ammissibile. (ANSA).