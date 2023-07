ANSA-BOX/Dal Pnrr al fisco,i tempi stretti del Parlamento

(ANSA) - ROMA, 08 LUG - Nel calendario dei lavori delle Aule di Camera e Senato,prima della pausa estiva dei lavori parlamentari,sono diversi i decreti rimasti in coda. E il governo prova ad accelerare. Dal Pnrr alla riforma fiscale, passando per il salario minimo e la prevenzione e il contrasto al bullismo e cyberbullismo, non sono pochi i provvedimenti che in luglio dovranno avere il via libera delle Aule. E, a fronte del fatto che i tempi stringono, l'Esecutivo finirà per trovarsi di fronte ad una opzione fiducia che per diversi decreti sembra quasi obbligata.

Tra i provvedimenti più importanti in calendario a Luglio, troviamo la riforma fiscale, che al momento è calendarizzata a Montecitorio per il 10 luglio. A marzo, dopo il via libera del Consiglio dei ministri al testo base, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni aveva già sottolineato che questa riforma è una vera e propria svolta per l'Italia, definendola come "epocale". Una rivoluzione attesa da 50 anni, aveva sostenuto la premier, perché contiene novità importanti a favore di cittadini, famiglie e imprese e potrebbe aprire la porta ad un flusso di investimenti verso il nostro Paese provenienti dall'estero.

A seguire, sempre il 10 luglio, ci sarà la discussione sulle linee generali della proposta di legge in materia di prevenzione e contrasto al bullismo e cyberbullismo. Venerdì 14 luglio in calendario è la volta del Pnrr, con l'esame del dl che contiene misure urgenti per gli enti territoriali e per il settore energetico in relazione al Recovery.

Il 28 luglio toccherà al salario minimo. Nei giorni scorsi Movimento 5 stelle, Sinistra Italiana, Azione, Partito Democratico, Europa Verde e + Europa (le opposizioni senza Italia Viva) hanno raggiunto un accordo e depositato alla Camera una proposta di legge unitaria sul tema, il cui fulcro sta nella individuazione di una retribuzione minima oraria non inferiore ai nove euro.

Il calendario di Montecitorio riporta,sempre per il 28 luglio, l'esame di una proposta di legge sulla tutela dei diritti delle persone che sono state affette da malattie oncologiche, oltre alla legge sulla violenza domestica di genere.

La prossima settimana invece si discuterà sulla proposta di legge fortemente voluta dal centrodestra in materia di perseguibilità del reato di surrogazione di maternità commesso all'estero da cittadini italiani. (ANSA).