Istat, trappola della povertà, passa di padre in figlio (2)

(ANSA) - ROMA, 07 LUG - Nel rapporto si legge che "le diseguaglianze strutturali continuano a rappresentare un elemento determinante e discriminante nelle opportunità che definiscono il destino sociale delle persone. La forza del legame tra condizioni di vita dei giovani e degli adulti e quelli della famiglia di origine è un problema non solo individuale, ma soprattutto collettivo, visto che in Italia 1,4 milioni di minori crescono in contesti di povertà assoluta".

Il rapporto cita uno studio dell'Ocse secondo il quale "già a 5 anni provenire da contesti familiari con uno status socio-economico più alto si traduce in un vantaggio di 12 mesi nei livelli di alfabetizzazione emergente, intesa come le capacità di lettura e scrittura che un bambino acquisisce nell'età pre-scolare tra i 2 e i 5 anni" e l'alfabetizzazione emergente è un forte predittore dei risultati scolastici. Secondo l'Istat, "è necessario garantire a tutti bambini fin dalla nascita livelli di benessere che consentano un adeguato livello di sviluppo fisico, cognitivo, emotivo e relazionale" incidendo sui contesti di vita dei bambini e sulle loro opportunità educative, formative, culturali e di socializzazione. E' sottolineato come "determinante" che queste opportunità siano caratterizzate da equità di accesso, riducendo, per quanto possibile, l'influenza dei contesti di appartenenza per poter sottrarre i minori dal "circolo vizioso della povertà". (ANSA).