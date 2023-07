Istat, segnali positivi sull'economia, ma l'inflazione peserà

(ANSA) - ROMA, 07 LUG - "Nonostante l'attenuarsi della fase più critica della crisi energetica, nel primo trimestre 2023, l'andamento dell'inflazione condizionerà l'evoluzione dei consumi e dei salari reali nel prossimo futuro. Non mancano, tuttavia, segnali favorevoli". Così scrive l'Istat nel rapporto annuale dove sottolinea che nel primo trimestre 2023 "si registra una dinamica congiunturale positiva per il Pil, superiore a quella delle altre economie dell'Unione europea, trainata soprattutto dal settore dei servizi". Per la manifattura rileva invece "segnali di rallentamento".

Secondo le ultime previsioni dell'istituto, il Pil italiano è previsto in crescita, sia nell'anno in corso (+1,2%), sia nel 2024 (+1,1%), seppure in rallentamento rispetto al biennio precedente.

Il contesto internazionale mostra intanto nel 2022 e nei primi mesi del 2023 "un generalizzato rallentamento della crescita economica e del commercio mondiale in un quadro di forte incertezza e nuove criticità". (ANSA).