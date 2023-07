Istat: Ronzulli (Fi), quadro del 2022 è preoccupante ma atteso

(ANSA) - ROMA, 07 LUG - "Aumento dell'occupazione, con un occhio particolare alle donne, incentivi alle imprese, aumento della loro produttività grazie all'innovazione, tutela dei giovani per garantire loro un futuro, politiche per la famiglia per arginare il crollo della natalità, interventi sui cambiamenti climatici per combattere la siccità, messa in sicurezza degli edifici scolastici. Il rapporto annuale dell'Istat relativo al 2022 dimostra che le politiche del governo, specchio fedele del programma di centrodestra, vanno tutte nella giusta direzione, per invertire la tendenza degli anni passati, e far ripartire l'Italia". Così la presidente dei senatori di Forza Italia, Licia Ronzulli.

"Il quadro tracciato dall'Istat - prosegue - fotografa un Paese in grave difficoltà. I dati, purtroppo, confermano quello che già sapevamo, e cioè che l'eredità lasciata in dote all'attuale governo avrebbe rappresentato una grande sfida che siamo determinati a vincere. Non a caso, l'impegno preso dalla maggioranza con gli elettori, grazie anche al contributo di Forza Italia, ha riguardato proprio quei settori che nel rapporto annuale mostrano maggiore criticità".

"Penso, solo per fare qualche esempio, agli interventi per proteggere le famiglie dal caro vita, alla decontribuzione per i neo assunti, alle politiche per conciliazione famiglia-lavoro, ai sostegni per le neo-mamme, all'approvazione del dl Siccità, con misure per permettere ai sistemi idrici di resistere ai cambiamenti climatici, e al decreto Lavoro, con l'assegno d'inclusione, il taglio del cuneo fiscale, oltre ad ulteriori incentivi per le assunzioni. Noi abbiamo le idee chiare e le stiamo mettendo in pratica", conclude. (ANSA).