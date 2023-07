Istat, rallentano gli investimenti con lo stop al superbonus

(ANSA) - ROMA, 07 LUG - Gli investimenti segneranno un aumento del 3% per cento nel 2023, "un tasso inferiore a quello registrato nei due anni precedenti, per poi decelerare l'anno successivo (+2%)". Lo prevede l'Istat nel rapporto annuale dove spiega che "il rallentamento della dinamica degli investimenti rispetto al 2022 è condizionato dal venir meno degli incentivi dell'edilizia, mentre si rafforzano gli investimenti connessi all'attuazione del Pnrr".

Nel caso degli investimenti del Pnrr - spiega l'Istat - è atteso un maggiore impulso alla crescita della produttività nel medio-lungo periodo rispetto agli investimenti in costruzioni che hanno avuto un effetto diffuso tra settori ma limitato in termini di produttività". Nel 2022 la spesa per investimenti era aumentata del 9,4%, raggiungendo una quota sul Pil pari al 21,5%, il valore più elevato dell'ultimo decennio. (ANSA).