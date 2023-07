Istat, più consapevolezza sull'ambiente, calano le emissioni

(ANSA) - ROMA, 07 LUG - "Sempre maggiore attenzione e consapevolezza dei problemi ambientali è espressa dalla popolazione del nostro Paese che nel 2022 per oltre il 70% considera il cambiamento climatico o l'aumento dell'effetto serra tra le preoccupazioni prioritarie". Lo riconosce l'Istat nel rapporto annuale.

Alcune delle azioni messe in campo per attenuare l'impatto dell'uomo sull'ambiente "hanno avuto esiti positivi", spiega l'istituto.

In particolare vengono segnalati il calo delle emissioni di gas serra che nel 2019, prima della battuta d'arresto dovuta alle misure anti-Covid, erano il 24% in meno rispetto al 1990.

"L'Italia è tra i cinque paesi Ue27 che forniscono il contributo maggiore a tale riduzione", sottolinea il testo. Passi avanti ci sono anche sull'inquinamento dell'aria che ha registrato un miglioramento e nell'espansione dei boschi e delle aree protette, sia terrestri sia marine.

Altre azioni, "come lo sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili e la gestione dei rifiuti urbani, nonostante i progressi fatti, richiedono di intensificare gli sforzi per accelerare la transizione verso un'economia circolare", osserva l'Istat. Per esempio, nel 2021, rallentano i progressi nella raccolta differenziata dei rifiuti urbani, che è al 64%, ancora al di sotto del target nazionale del 65% fissato per il 2012. (ANSA).