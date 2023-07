Istat: Di Biase (Pd), dati drammatici su giovani e occupazione

(ANSA) - ROMA, 07 LUG - "Giovani in difficoltà e maglia nera in Europa per l'occupazione femminile e per la media degli stipendi: i dati presentati nel Rapporto Istat 2023 sono drammatici e interrogano il governo sulle misure da adottare per mettere al centro lavoro e benessere". Così in una nota la deputata del Partito Democratico Michela Di Biase.

"Nel nostro Paese - sottolinea - abbiamo 1,7 milioni di giovani tra 15 e 29 anni che non studia, non lavora e non è inserito in percorsi di formazione, i cosiddetti Neet. Sono numeri che dovrebbero far riflettere un governo che invece continua a creare precarietà e rimanda la discussione sugli incentivi per l'occupazione femminile, graduatoria in cui siamo maglia nera in Europa insieme a Malta e Grecia. Il rapporto Istat mette anche in evidenza che la media delle retribuzioni è 3700 euro sotto i livelli europei, aggiungendo valore all'iniziativa del Partito Democratico per l'introduzione del salario minimo".

"Un'analisi - conclude la deputata Pd - che evidenzia i temi da cui dovrebbe ripartire l'iniziativa di governo: lavoro, istruzione, inclusione sociale. Esattamente il contrario di quanto sta facendo il governo Meloni, che con il decreto Lavoro e con la riforma per l'autonomia differenziata rischia di creare una situazione ancor più insostenibile per le donne e per i più giovani". (ANSA).