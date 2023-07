Istat: D'Elia (Pd), troppe discriminazioni pesano su lavoratrici

(ANSA) - ROMA, 07 LUG - "I dati Istat sono chiari e impietosi: nonostante un lieve incremento dell'occupazione femminile, essere donna in Italia significa scontare una discriminazione enorme". Lo afferma la senatrice del Pd Cecilia D'Elia, che aggiunge: "Una realtà ancora più pesante e grave per chi vive nel Mezzogiorno o ha figli".

"L'Italia è maglia nera in tema di parità - prosegue D'Elia -, con un divario fortissimo tra le realtà territoriali del nord e del sud. L'Italia resta, insieme a Malta e Grecia, uno dei paesi europei con la più bassa componente femminile nell'occupazione. Sappiamo che si tratta in gran parte di lavoro povero e part time involontario. Ad essere penalizzate ancor di più sono le donne con figli. L'Italia è in caduta libera sulla parità, lo aveva già certificato il World Economic Forum nell'edizione 2023 del Global Gender Gap Report".

Tra i dati nel rapporto Istat, aggiunge la senatrice, "l'Italia si attesta ad un valore nettamente inferiore rispetto alla media europea circa il numero di bambini che frequentano i nidi. Il 28% contro il 50%. A questo si aggiunge un più generale sottoinvestimento nei servizi alle famiglie. Tutto questo conferma dunque le ragioni che avevamo portato nel Pnrr l'obiettivo dell'occupazione femminile e dell'investimento nei servizi educativi per l'infanzia".

"Il dl Lavoro - conclude - aumenterà il lavoro povero femminile. La strada è un'altra, intanto salario minimo e congedi paritari, più welfare, rafforzamento dell'assegno unico, per invertire la rotta e colmare diseguaglianze insopportabili che bloccano il Paese". (ANSA).